الامارات | فريق أذربيجاني يتعاقد مع مدرب رديف العين سوبيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أذربيجاني يتعاقد مع مدرب رديف العين سوبيتش والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي صباح المنافس في الدوري الأذربيجاني، الذي تأسس في عام 2017 عن تعاقده، أمس، بصورة رسمية مع مدرب فريق رديف العين، الكرواتي زليجكو سوبيتش، ليشرف على الفريق في أول مهمة له مدرباً، بعد أن ظل يعمل مساعداً للمدربين، منذ اعتزاله لكرة القدم، بعد مشوار حافل في ملاعب كرة القدم، أبرزها مع فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ولوكوموتيف الروسي.
وعمل سوبيتش مدرباً لفريق العين بصورة مؤقتة بعد انتقال المدرب الكرواتي زوران ماميتش، العام الماضي، إلى فريق الهلال السعودي، لكن سوبيتش لم يستمر طويلاً، إذ تعاقد النادي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو. يذكر أن الكرواتي سوبيتش كان قد حقق مع رديف فريق العين لقب دوري الرديف، بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 17 مواجهة، وتعادل سبع مرات، وخسر في مباراتين، وحصد 58 نقطة.
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