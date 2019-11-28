الامارات | أبيض الشواطئ يودّع «مونديال الباراغواي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية منافسات نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية، بعد خسارته من نظيره السنغالي 1-3، أمس، على استاد «لاوس بيناندي» في مدينة أسونسيون، لمصلحة الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لمونديال الباراغواي 2019. وسجّل هدف المنتخب، اللاعب علي كريم، في الشوط الثالث من المباراة. وخاض الأبيض المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: محمد حمزة، محمد البحري، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، وليد محمد، علي محمد، هيثم الكعبي، هشام منتصر، عباس علي، علي كريم، كمال علي.
وحصد منتخب الشاطئية ثلاث نقاط من مجموع مبارياته الثلاث التي خاضها في المونديال، حيث خسر المباراة الأولى أمام بيلاروسيا بنتيجة 5-1، وتغلب على روسيا بنتيجة 4-1، وخسر أمام السنغال بنتيجة 3-1.
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