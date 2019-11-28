الامارات | الفرنسي مونفيس.. خامس النجوم العالميين في «تنس مبادلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي مونفيس.. خامس النجوم العالميين في «تنس مبادلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق نجم التنس العالمي، جايل مونفيس، بركب النجوم المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس، ليكون بذلك خامس اللاعبين المصنفين العالميين الذين يتنافسون على لقب البطولة، التي تنطلق بين 19 و21 ديسمبر المقبل، في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ويعود المصنف العاشر عالمياً، جايل مونفيس، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى أبوظبي بعد غياب ثماني سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له بالعاصمة الإماراتية في ديسمبر عام 2011. وبتأكيد مشاركته ينضم إلى قائمة تزخر بالعديد من النجوم العالميين، بمن فيهم المصنف الأول عالمياً رافائيل نادال، والمصنف الثاني عالمياً نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الخامس عالمياً دانييل ميدفيديف، بالإضافة إلى المصنف السادس عالمياً والفائز في نهائيات بطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس لعام 2019 ستيفانوس تسيتسيباس.

وتتضمن قائمة النجوم المشاركين في منافسات البطولة أيضاً اللاعبة الروسية، ماريا شارابوفا، الحائزة خمسة ألقاب «غراند سلام»، التي ستواجه النجمة الصاعدة أماندا أنيسيموفا ضمن مباريات اليوم الأول لفئة السيدات.

ويحفل مشوار مونفيس الرياضي بثمانية ألقاب عالمية، كما تمكن من الوصول إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة أميركا المفتوحة.

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وقال المدير التنفيذي للشركة المنظمة «فلاش للترفيه»، جون ليكريش، في تصريح صحافي: «نعمل جاهدين على استقطاب ألمع نجوم العالم للمشاركة في بطولة مبادلة، وتؤكد مشاركة مونفيس في النسخة الـ12، رغبتنا الكبيرة في جلب نخبة لاعبي التنس العالميين إلى العاصمة الإماراتية، لنتيح للجمهور الفرصة لخوض تجربة فريدة ومشاهدة خمسة من أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، في أجواء احتفالية مميزة أصبحت طابعاً مميزاً لهذه البطولة الرائعة».

من جانبه، أكد مونفيس، في تصريح صحافي، أنه كان حريصاً على العودة إلى أبوظبي، وقال: «لعبت في أبوظبي سابقاً، ولدي فكرة جيدة عن الأجواء الفريدة لمنافسات هذه البطولة، وأنا متحمس للعودة، وأتطلع للمضي قدماً في هذه المنافسات القوية، وأعتقد أن المشاركة في هذه البطولة ستكون الطريقة الأفضل لبدء موسم المنافسات المهمة والشاقة خلال الموسم المقبل».

يذكر أن المنظمين قاموا بتبديل استراتيجي لموعد البطولة ليصبح من 19 ولغاية 21 ديسمبر، ما يتيح أمام الزوار المحليّين والعالميين فرصة الاستفادة من موسم الأعياد من جهة، ومشاهدة أفضل مباريات التنس العالمي من جهة أخرى، تحت سماء العاصمة الإماراتية الدافئة في الشتاء.

وتتضمن البطولة فعاليات حية ومتنوعة، ودخولاً مجانياً للأطفال في اليوم الأول، إلى جانب أفضل أنشطة التنس الحية في الملعب، وبوسع أصحاب التذاكر الاستفادة من عروض الأطعمة والمشروبات الرائعة في قرية التنس التفاعلية، وعيادات التنس، وجلسات الأسئلة والأجوبة مع اللاعبين، والمسابقات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.

الفرنسي جايل مونفيس حاز ثمانية ألقاب عالمية.