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الامارات | مفكرة اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الخليج العربي

الفجيرة - بني ياس 20:30

حتا - الوحدة 18:00

خورفكان - العين 18:00

الدوري الأوروبي

كراسنودار - بازل 19:50

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أستانا - مان يونايتد 19:50

إسطنبول - روما 21:55

الكمار - بارتيزان 21:55

سسكا - لودوجوريتس 21:55

إشبيلية - كارباغ 00:00

أرسنال - إينتراخت 00:00

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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