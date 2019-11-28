الامارات | مدرب الجزيرة: لم نكن جيدين للحصول على بطاقة التأهل عربياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة: لم نكن جيدين للحصول على بطاقة التأهل عربياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بأن لاعبيه لم يكونوا جيدين بما يكفي من أجل الحصول على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم على حساب فريق الإسماعيلي المصري، لكنه أبدى رضاه عن الأداء والروح العالية للاعبين، على الرغم من تجدد الخسارة بهدفين نظيفين في لقاء إياب دور الـ16 من البطولة.

وقال كايزر في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «بعض اللاعبين لم يظهروا الأداء المتوقع منهم خلال هذه المباراة، بالنسبة لنا يجب علينا تحسين ذلك، من المهم العمل باستمرار لنكون أفضل، لأننا لم نكن جيدين بشكل يكفي أمام الإسماعيلي حتى نتمكن من تحقيق الفوز والحصول على بطاقة التأهل للدور الثاني».

Advertisements

وتابع المدرب الهولندي: «في الشوط الأول كنا الأكثر استحواذاً ونستحق تسجيل هدف، خصوصاً من فرصة فيصل المطروشي بعد مجهود فردي لثولاني سيريرو، في المقابل، فإن الإسماعيلي أضاع أيضاً ركلة جزاء. في تقديري أن من إيجابيات اللقاء هو عودة اللاعبين عامر عبدالرحمن والبرازيلي كينو للمشاركة في المباريات، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة».

وكان فريق الجزيرة ودّع البطولة العربية، بعد أن عجز عن تحقيق «الريمونتادا»، وخسر بهدفين نظيفين في مواجهة ضيفه فريق الإسماعيلي المصري، ضمن إياب الدور ثُمن النهائي للمسابقة، التي أقيمت، مساء أول من أمس، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ليكون «فخر أبوظبي» آخر الأندية الإماراتية التي تودع البطولة العربية، بعد أن سبقه فريق الوصل.

والتحق الإسماعيلي بمواطنه الاتحاد السكندري، والشرطة العراقي، والرجاء المغربي، والشباب السعودي، وأوليمبك آسفي المغربي، والاتحاد السعودي في الدور المقبل، بانتظار الفائز بين القوة الجوية العراقي والمولودية الجزائري.