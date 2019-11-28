شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. ليفربول يسقط في فخ التعادل امام نابولي ويؤجل حسم التأهل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام ضيفة فريق نابولي الإيطالي، خلال المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في اطار الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
تقدم نابولي في الشوط الأول بهدف أحرزه مرتينيز في الدقيقة 21 من زمن المباراة.
وفي الشوط الثاني استطاع المدافع لوفرين من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65.
وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة حقق ريد بول سالزبورج الفوز على مُضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1.
بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 10 ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 8، في حين وصل فريق ريد بول سالزبورج إلى النقطة وتوقع رصيد حينك عند النقطة 4.
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