شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. ليفربول يسقط في فخ التعادل امام نابولي ويؤجل حسم التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام ضيفة فريق نابولي الإيطالي، خلال المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في اطار الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم نابولي في الشوط الأول بهدف أحرزه مرتينيز في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

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وفي الشوط الثاني استطاع المدافع لوفرين من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 65.

وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة حقق ريد بول سالزبورج الفوز على مُضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 10 ورفع نابولي رصيده إلى النقطة 8، في حين وصل فريق ريد بول سالزبورج إلى النقطة وتوقع رصيد حينك عند النقطة 4.