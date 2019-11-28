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برشلونة يصعد لثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في شباك دورتموند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي برشلونة وبروسيا دروتموند ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى أبطال أوروبا، والذي أقيم على ملعب "الكامب نو"، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

افتتح التسجيل لويس سواريز لمصلحة برشلونة فى الدقيقة 29 بعد تمريرة من ميسى وضعته فى إنفراد بالمرمى ليسكنها الشباك.

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وفى الدقيقة 33 سجل ميسى الهدف الثانى ليحتفل بمباراته الـ700 بعد تمريرة من لويس سواريز وسدد ميسى الكرة داخل منطقة الجزاء.

ثم تمكن جريزمان من إضافة الهدف الثالث لبرشلونة من تسديدة مميزة بالدقيقة "67" بعد تمريرة رائعة من ليونيل .

ثم تمكن بروسيا دورتموند من تقليص النتيجة عن طريق اللاعب جادون سانشو، في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة الحادية عشر ويعلن تأهلة الرسمي للدور ثمن النهائي، بينما يبقى رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة السابعة فى المركز الثانى، وينتظر الحسم في الجولة المقبلة.

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