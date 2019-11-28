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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يحسم تأهله بعد التعادل مع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي ليفربول ونابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
حيث سجل ميرتينز، هدف نابولي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من إنسيني، وعاد الحكم لتقنية الـ VAR، وأكد احتساب الهدف لنابولي.
تم تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق داين لوفرين، من رأسية بعد تمريرة من جيمس ميلنر في الدقيقة 65، وعاد الحكم لتقنية الـ VAR وتم تأكيد الهدف.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة العاشرة ويتأهل رسمياً للدور ثمن النهائي، بينما يرتفع رصيد نابولي إلى النقطة التاسعة ويتواجد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وينتظر الحسم في الجولة المقبلة أمام سالزبورج.
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