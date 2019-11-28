شكرا لقرائتكم بعد التأهل لطوكيو 2020.. غريب يرفض الافصاح عن هدية زوجته ويكشف عن اخرى لعائلته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال غريب فى تصريحات تليفزيونية، إنه لن يفصح عن الهدية التى سيقدمها لزوجته، ولكن هديته الأساسية لأسرته ستكون السفر لأداء عمرة جماعية خلال الأيام المقبلة. كان منتخب مصر الأولمبي فاز على كوت ديفوار 2/1 فى النهائى وتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه.

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