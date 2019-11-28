شد حبل وطائرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات العنصر النسائي (شد الحبل وكرة الطائرة) ضمن أنشطة الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي، بحضور النقيب موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية - رئيس فريق الشرطة النسائية برأس الخيمة، حيث حققت سيدات الإدارة العامة للعمليات الشرطية المركز الأول ضمن منافسات شد الحبل، وذهب لقب الطائرة إلى سيدات إدارة الدفاع المدني.

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