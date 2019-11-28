منتخب السلة يتطلع للتأهل إلى نصف نهائي الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

يخوض منتخب رجال السلة في السادسة من مساء اليوم مباراته الثالثة في البطولة الخليجية المقامة حالياً في الكويت، وذلك عندما يلتقي نظيره القطري، وكان منتخب الإمارات خسر أولى مواجهتيه في البطولة أمام البحرين «53-71»، وأمام السعودية «76-81»، فيما فاز على أصحاب الأرض والضيافة شقيقه الكويتي «89-80».

وتعتبر مباراة اليوم مهمة في مشوار الأبيض بالبطولة لضمان الوصول إلى المربع الذهبي في البطولة.

من جانب آخر وصل اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة إلى الكويت للمشاركة في اجتماع رؤساء اتحادات كرة السلة الخليجيين الذي سيعقد على هامش البطولة الخليجية، من أجل بحث وضع اللعبة الخليجي وطرق تطوير المنتخبات الخليجية والبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المنتخبات والأندية الخليجية في كرة السلة.

يذكر أن القرقاوي قام بزيارة المنتخب الإماراتي في مقر إقامته في الكويت للاطمئنان عليه، وأشاد بأداء الفريق الذي قدمه أمام المنتخب الكويتي، وطالبهم ببذل الجهد اليوم أمام منافسه القطري من أجل الفوز لتحسين مركزه في البطولة ومن أجل الاقتراب من التأهل إلى قبل نهائي البطولة.