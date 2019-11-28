مبخوت يكتب التاريخ تهديفياً.. والإصابة تبعد الكمالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي نجم

فرض علي مبخوت نفسه نجماً تاريخياً في سجلات «الأبيض» خلال مشاركاته في بطولات كأس الخليج العربي، بعدما أصبح الهداف التاريخي ل«الأبيض» بتسجيل ثلاثية في مرمى اليمن، منح فيها المنتخب الانتصار الأول في مشاركته بالنسخة 24 من المسابقة.

قاد مبخوت منتخبنا لصدارة ترتيب المجموعة بالفوز على المنتخب اليمني بثلاثية، حملت توقيع نجم الجزيرة الذي سجل «الهاتريك» السادس له تاريخياً مع «الأبيض» ليصل إلى الهدف رقم 62 دولياً.

وقد يكون الانتصار الثلاثي والعلامة الكاملة هو ما سعى إليه منتخبنا، بعدما عانى طويلاً قبل أن يزور الشباك.

ووضح اعتماد المدرب على بعض العناصر الجديدة في تشكيلته، فزج بالحارس محمد الشامسي أساسياً على حساب خالد عيسى، فكان الحارس الأمين الذي عرف كيف يذود عن مرماه، وإن لم يختبر بالكثير من المحاولات بسبب ضعف الجانب الهجومي لدى المنافس.

وتولى حمدان الكمالي وخليفة الحمادي قيادة محور الدفاع، فنجحا في إنهاء خطورة الهجوم اليمني، بينما شغل القائد يوسف جابر الجانب الأيسر، وتولى محمد برغش الجانب الأيمن.

وشكل برغش مع بندر الأحبابي جبهة هجومية فتاكة وحاسمة في اللقاء، حيث جاءت كل الفرص والمحاولات الهجومية لمنتخبنا من الجانب الأيمن، وسط ضعف واضح في صناعة الخطر من الجانب الأيسر، حيث تواجد يوسف جابر ومن أمامه جاسم يعقوب قبل أن يتم استبداله في الحصة الثانية بسبب الإصابة.

وتولى طارق أحمد مع عبدالله رمضان مسؤولية ضبط إيقاع وسط الميدان، فنجحا في التفوق على المنافس، من خلال قطع المحاولات، بينما تأرجح مستوى خلفان مبارك ما بين صعود وهبوط وإن تمكن من صنع بصمة إيجابية على مستوى صناعة التمرير الحاسم.

تميز الأحبابي

وعاب منتخبنا التأخر في دخول أجواء المباراة، حيث لم يعرف طريق شباك المنافس إلا بعد مرور ثلث ساعة من الشوط الأول، حين عكس الأحبابي كرة تطاول لها مبخوت وحولها رأسية مانحاً الأبيض التقدم.

وكان بندر نفسه خلف الهدف الثاني حين هرب يميناً ومرر كرة إلى خلفان مبارك الذي حضرها إلى «رجل الحسم» مبخوت الذي سددها بنجاح داخل الشباك، ليحسم الشوط الأول لمصلحة منتخبنا بهدفين من دون مقابل.

وفي مستهل الشوط الثاني، حافظ منتخبنا الوطني على إيقاع متوازن، حيث فرض مبخوت نفسه نجماً دون منازع للمباراة بتسجيل الهدف الثالث بعد فاصل مهاري تخطى به أكثر من مدافع يمني قبل أن يسدد في المرمى، مسجلاً الثلاثية التاريخية.

وتعتبر ثلاثية مبخوت تاريخية، ذلك أنها الأولى للاعب إماراتي في بطولات الخليج، كما أنها منحت مبخوت صدارة الهدافين الإماراتيين في تاريخ بطولات كأس الخليج ليتفوق على «الفهد الأسمر» فهد خميس صاحب الأهداف العشرة.

ضربة موجعة

وتعرض منتخبنا الوطني لضربة موجعة، بعدما تأكد غياب المدافع حمدان الكمالي عن مباريات الدور الأول، حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها عن تعرض اللاعب لإصابة في العضلة الضامة، مما سيحرم الفريق من خدماته.

وسيبحث المدرب الهولندي مارفيك عن اللاعب القادر على شغل مركز الكمالي وتشكيل حجر الأساس في محور الدفاع.

في المقابل، لم يتمكن المنتخب اليمني الذي حقق نتائج إيجابية في التصفيات القارية، من صنع المفاجأة وكسر السلسلة السلبية التي عانى منها منذ بداية رحلته في المسابقة الخليجية.

وواصل اليمنيون رغم التغييرات التي طرأت على هوية تشكيلتهم الأساسية من الصمود أمام تألق مبخوت، ليمنى الأحمر بالهزيمة رقم 22 في تاريخ مشاركته في المسابقة التي بدأ المشاركة فيها منذ عام 2003 في الكويت.

رضا مارفيك

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على خط آخر، أبدى الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو الأبيض، معتبراً الفوز بثلاثية نظيفة نتيجة جيدة في بداية المشوار، مشيداً بالجهد الذي بذله جميع من شاركوا في المباراة، مبيناً أن الفوز تحقق بفضل تضافر جهود الجميع وقتالهم المستمر في الملعب طوال تسعين دقيقة.

وأكد مارفيك ثقته الكاملة في كل العناصر الموجودة مع المنتخب، مبيناً أنه ينتظر منهم أداءً أفضل في المواجهات المقبلة، خاصة أن المنتخب أمامه مباريات مهمة يحتاج فيها إلى جميع اللاعبين.

وأوضح أن المنتخب نجح في صناعة فرص كثيرة، وكان يمكن أن يزيد رصيده من الأهداف في هذه المباراة، وأشاد بالأداء الجماعي للأبيض، مبيناً أن مستوى التنفيذ كان جيداً في كل المراكز، واعداً بالعمل على تطوير المستوى أكثر حتى يقدم المنتخب أفضل ما لديه في المباريات المقبلة.



يوسف جابر: تفكيرنا تحول إلى مباراة العراق



كشف يوسف جابر، لاعب منتخبنا الوطني، أن تفكير الجميع الآن منصب على المواجهة المقبلة أمام العراق في الجولة الثانية، مشيراً إلى أن مواجهة اليمن أصبحت من الماضي، بعد أن خرج منها المنتخب بالمطلوب بحصوله على النقاط الثلاث.

وأبان جابر أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، ويعملون بجد واجتهاد من أجل تحقيق التطلعات المرسومة، معتبراً بطولة خليجي 23 محطة مهمة في مسيرة المنتخب، خاصة أن البطولة تجمع منتخبات قوية ومتقاربة في المستوى.

وقال: «الفوز الذي تحقق على اليمن في المباراة الأولى، منحنا دفعة معنوية كبيرة، أدينا مباراة جيدة وحصلنا على ثلاث نقاط، لكن تنتظرنا مواجهة صعبة ومهمة أمام المنتخب العراقي الذي قدم نفسه بصورة رائعة في لقاء الافتتاح».



ابن غليطة يشيد



حرص المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على متابعة مباراة منتخبنا مع اليمن من داخل الاستاد، يرافقه عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وذلك من أجل دعم ومساندة اللاعبين وهم يخوضون المباراة الأولى في البطولة.

وحرص رئيس الاتحاد على الالتقاء باللاعبين عقب المباراة بغرفة الملابس، حيث قدم لهم التهنئة على الفوز الكبير، مثمناً ما بذلوه من جهد تكلل بالحصول على أول ثلاث نقاط في بداية مشوار البطولة، معتبراً الانتصار بمثابة انطلاقة جيدة للمنتخب في البطولة.

وأشاد ابن غليطة بما قدمه نجوم الأبيض، مطالباً بمضاعفة الجهد والقتال بقوة في بقية المباريات.



علي مبخوت: فوز المنتخب أهم من أرقامي



عزا علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني، تألقه اللافت في مباراة اليمن وتسجيله لهاتريك في بداية مشوار خليجي 24 إلى تعاون زملائه اللاعبين، مشيراً إلى ما يجده من دعم ومؤازرة ومساندة.

وأعرب مبخوت عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول «هاتريك» في خليجي 24، مشيراً إلى أن الأهم بالنسبة له هو فوز المنتخب وحصوله على النقاط الثلاث، بصرف النظر عن من يسجل الأهداف.

وحول ما يعنيه له أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخبنا في بطولات الخليج برصيد 11 هدفاً، بعد تفوقه على فهد خميس صاحب 10 أهداف، ذكر علي مبخوت أن كل لاعب يطمح لتحقيق إنجاز شخصي يضاف إلى سجله، مبدياً سعادته بالوصول إلى هذا الرقم، لكن عاد وأكد أن فوز المنتخب أولوية، وأهم عنده من تحقيق أي مجد شخصي.