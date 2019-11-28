الإعلان عن البرنامج الزمني لـ «ماراثون أدنوك أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي عن البرنامج الزمني للحدث الذي سينطلق يوم 6 ديسمبر المقبل من أمام مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على كورنيش أبوظبي، ويبدأ البرنامج الأسبوعي للماراثون بافتتاح القرية الرياضية في الساحة الجنوبية للمقر الرئيسي لشركة أدنوك، والتي تقام ضمن الفعاليات المصاحبة للحدث العالمي المرتقب، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بتمام الساعة 3 ظهراً وتمتد حتى الساعة 9 مساءً يومياً حتى 5 ديسمبر، فيما ستفتح القرية أبوابها في يوم الماراثون 6 ديسمبر من الساعة 4 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وتضم القرية العديد من الأنشطة الترفيهية وحصص اللياقة البدنية والفعاليات المتنوعة، والأجنحة الخاصة بتقديم التوعية والنصائح لكافة فئات المجتمع حول أهمية الرياضة ودورها في مواجهة التحديات الصحية، كما ستشهد تسليم المشاركين في سباقات الماراثون الحقائب الخاصة بتجهيزات السباق والتي تشمل رقم المشارك مع اسمه وكتيب الإرشادات وقمصان السباق الرسمية ومواقف السيارات، كما يتضمن برنامج القرية أنشطة احتفالية باليوم الوطني الثامن والأربعين.

وينطلق السباق الرئيسي لماراثون أدنوك أبوظبي لمسافة 42.2 كم، والسباق المجتمعي لمسافة 10 كم، عند الساعة 6 صباحاً، فيما سيتم تقديم الجوائز لنخبة العدائين والعداءات المشاركين في السباق الرئيسي عند الساعة 9 صباحاً، وتنطلق عند الساعة 10 صباحاً السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافة 5 و2.5 كم، وعند الساعة 11 صباحاً سيقام حفل تقديم جوائز السباقات المجتمعية المصاحبة للماراثون بمختلف الفئات العمرية.

وتعقد اللجنة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء المقبل، بحضور نخبة العدائين العالميين المشاركين في الماراثون، وذلك بفندق راديسون بلو في كورنيش أبوظبي.