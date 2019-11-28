شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة وبني ياس في صراع حصد بطاقة الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل



الشارقة: علي نجم

تستكمل اليوم وغداً هوية الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي، بعدما ضمنت فرق الوحدة والشارقة وشباب الأهلي والعين والجزيرة تأهلها قبل جولتين من الختام.

وتتصارع الفرق من أجل اقتناص البطاقات الأربع الأخيرة إلى ربع النهائي المقرر إقامته في السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات في افتتاح الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يلتقي خورفكان مع العين، بينما يستقبل حتا ضيفه الوحدة، على أن يكون ختام مباريات اليوم بين الفجيرة وبني ياس.

وستكون مباراة الفجيرة وبني ياس في الواجهة على اعتبار أن الفائز منهما سيضمن بطاقة الصعود إلى ربع النهائي، كما أن التعادل سيكون أيضاً لصالح بني ياس، في حين قد ينتظر الخاسر ما ستؤول إليه مباراة الوصل مع عجمان في ختام منافسات دور المجموعات.

وصعد الوحدة والشارقة عن المجموعة الثانية، وتبقت بطاقتان محصورتان بين بني ياس الثالث (8 نقاط) والفجيرة الرابع (7 نقاط) والوصل الخامس (7 نقاط) الذي يلعب غداً مع عجمان.

وستكون مباراتا خورفكان السادس (4 نقاط) مع العين ثاني المجموعة الثانية ( 11 نقطة)، وحتا السادس (4 نقاط) مع الوحدة أول المجموعة الثانية هامشيتين.



بوقرة: أنتظر الوجه الحقيقي للفجيرة



الفجيرة:نزار جعفر

شدد الجزائري مجيد بوقرة، مدرب الفجيرة على أهمية مباراة بني ياس الليلة، بوصفها من اللقاءات الحاسمة التي تحدد هوية المتأهلين، ولا تقبل مبدأ القسمة، والفوز يعني الكثير لفريقه، ويمثل دافعاً معنوياً قبل العودة لاستحقاقات الدوري، لافتاً إلى أن تشكيلة فريقه يغيب عنها البرازيلي فيرناندو غابريال بسبب الإصابة.

ورداً على الخسارة الثقيلة من الشارقة في الجولة الماضية والتي أثارت غضب واستياء الجمهور الفجراوي، أكد بوقرة أن فريقه كان في أسوأ حالاته، ولم يقدم ما يشفع له خلال المباراة.

وقال بوقرة: عموماً تركنا ما حدث وراء ظهورنا وبات جل تفكيرنا منصب حول مباراة بني ياس، وأنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين بعد أن تعاهد الجميع على التعويض ومسح الصورة السيئة.

وفي رده على سؤال يتعلق بمدى إمكانية صبر إدارة الفجيرة عليه في ظل تراجع نتائج الفريق قال بوقرة: إنه جاء للفجيرة من أجل تنفيذ مشروعه، مبدياً ثقته من عمله وحماسته للنجاح، وتابع:

سأنتظر حتى شهر يناير/ كانون الثاني المقبل لأرى ماذا يحدث، وفي جميع الحالات لدي خطط بديلة، وإدارة النادي تتفهم هذا العمل والمشروع الذي أقوم به.

من جانبه أكد الحارس الشاب حمد المقبالي عزمهم على تقديم مباراة قوية وحجز بطاقة التأهل.



شايفر: لا نفكر في التعادل



أبوظبي: أحمد السيد

أكد الألماني وينفريد شايفر، أن «السماوي» يتطلع للفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة الفجيرة، مشيراً إلى أن اللعب على التعادل يجعل كل الاحتمالات مفتوحة بإمكانية إضافة المنافس هدف وخسارة المباراة وفرصة التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة.

ويخوض بني ياس لقاء الفجيرة اليوم في ختام مرحلة المجموعات بفرصتي التعادل أو الفوز.

وقال شايفر: «اللعب للفوز فقط وحصد النقاط الثلاث في المباراة الصعبة التي تجمعنا بالفجيرة، وعدم الالتفات إلى فرصة التعادل التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات بقدرة المنافس بإضافة هدف وخسارة المباراة وفرصة التأهل للدور التالي».

وأضاف: «أجاد لاعبونا في المباريات السابقة وخاصة في مباراة حتا الأخيرة، وقدم اللاعبون الشباب مستوى مميزاً، ولابد من توجيه الشكر إلى كوندي وساشا وجميع عناصر الخبرة على الدعم الذي يقدمونه للاعبين الشباب، وأطالبهم بمواصلة الأداء الجيد في مباراة اليوم، لتحقيق الهدف بخطف النقاط الثلاث».

ومن ناحيته عبر خميس الحمادي لاعب بني ياس عن ارتياحه من المستوى الذي قدمه خلال المباريات الماضية، مؤكداً حماسته لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.



ليكو: مطالبون بالفوز رغم التأهل





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قال الكرواتي، إيفان ليكو مدرب العين، إن مواجهة فريقه أمام خورفكان، غاية في الأهمية، وذلك انطلاقاً من استراتيجيته الواضحة في التعامل مع جميع المباريات التي يخوضها العين، لأن الأندية الكبيرة مطالبة بكسب كل التحديات بغض النظر عن وضع المنافس أو موقعه على خريطة جدول ترتيب المسابقة.

وزاد: ذاهبون لمواجهة خورفكان بعقلية الفوز والعودة من هناك بالنقاط الثلاث، وقد طالبت لاعبي فريقي بضرورة التركيز في جميع المباريات، لأن الفريق مطالب بحصد النتائج القوية في كل البطولات.



كونتيس: مشكلتنا ذهنية وليست تكتيكية



أوضح اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن فريقه يواجه اختباراً صعباً أمام الوحدة، مبيناً أنها المباراة الأخيرة في بطولة كأس الخليج العربي ويريد أن يختتم البطولة بتحقيق الفوز.

وقال: لم نقدم أداء جيداً في مباراة بني ياس، علينا تغيير العديد من الأشياء في الفريق، نتطلع لتقديم أداء جيد ومشرف لنختم به مشاركتنا في هذه البطولة، سنلعب بطريقتنا المعتادة ويجب أن نحرص على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: نحن نركز على تطوير الأداء من الناحية الذهنية، وأعتقد أن مشكلتنا في مباراة بني ياس كانت ذهنية وليست تكتيكية، يجب أن نبرز شخصيتنا في الملعب، واللاعبون يجب أن يلعبوا بشكل جيد في لقاء الوحدة.

وأوضح كونتيس أنه لم يرد التقليل من نادي بني ياس بتعليقه على سوء أرضية الملعب.

من جانبه، أكد محمد طالب لاعب حتا عزمهم على تقديم أداء جيد في مباراة اليوم أمام الوحدة.



جوران: جاهزون للعين ولتحقيق الفوز الأول



خورفكان: "الخليج"

يتطلع فريق خورفكان إلى تحقيق أول فوز في البطولة، عندما يستضيف العين، وخاض الفريق خمس مباريات تعادل في أربع وخسر واحدة، ويرغب الأخضر في انتصار معنوي قبل العودة للدوري واستضافة الظفرة العاشر من الشهر المقبل. وأكد الصربي جوران مدرب خورفكان، استعداد «النسور» وذكر أن فترة الخمسة أيام التي أعقبت لقاء شباب الأهلي تم استغلالها بشكل جيد وقال: أعتقد أن الفريق جاهز بديناً وفنياً للقاء وكل اللاعبين لديهم الرغبة والحماسة لمواجهة العين وتحقيق الفوز الأول،نلعب مع فريق قوي جداً ونعرف صعوبة المهمة، لكن لدينا ثقة في فريقنا.

ومن جانبه، قال محمد يوسف حارس مرمى الفريق إن هناك رغبة من جميع اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية، وذكر أن الفريق جاهز، ويتطلع إلى ظهور جيد قبل مواجهة الظفرة في الدوري.



خيمينيز: لقاء حتا فرصة للاعبين الشباب



أبوظبي: ”الخليج 365”

أشار الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة إلى أن مباراة حتا فرصة جيدة للوقوف على مستويات اللاعبين الشباب، معرباً عن سعادته بما قدمه هؤلاء على مستوى الأداء والنتائج الإيجابية، مؤكداً صعوبة اللقاء أمام المنافس صاحب الأداء المتطور في الفترة الماضية.

وأكد مدرب الوحدة أن فريقه سيفتقد جهود إسماعيل مطر بجانب الغيابات السابقة جراء الإصابات ولاعبي المنتخب الوطني، مشيراً إلى ان العنابي يلعب بروح الانتصار للظفر بالنقاط الثلاث لا نقطة واحدة بغض النظر عن موقع الفريق المنافس في الترتيب.

من جهة أخرى أكد عبد الله الكربي مدافع الوحدة أن فريقه دائماً يلعب لحصد العلامة الكاملة ويخوض كل لقاء بذات الهدف.