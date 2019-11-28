الهولندية صوفي تتوج بكأس «أم الإمارات» للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الهولندية صوفي فان ايجلين لإسطبلات «بن حم» بطلة لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمي للقدرة بالوثبة، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحققت إسطبلات بن حم المركز الثاني أيضاً عبر الفارسة السلوفاكية ميشيلا سوبكوفا على صهوة «ماتيا دو كافالون»،وحلت ثالثة الفارسة خديجة أحمد من جزر القمر على صهوة «ميستكو اكس ار» لإسطبلات محمد سعيد النيادي، فيما حلت في المركز الرابع الفارسة ميثاء محمد لإسطبلات سعيد جابر.

وشهد السباق وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والشيخ خالد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، ود. عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، ومسلم العامري مدير عام القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز.

كما حضر مراسم التتويج أحمد السويدي المدير التنفيذي في اتحاد الفروسية ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات.