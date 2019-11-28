شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يقلب الطاولة على ريال مدريد الرائع في «البرنابيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرّط ريال مدريد في الفوز على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي واكتفى بالتعادل معه 2-2 بعد أن تقدم عليه بهدفين لكنه لحق به إلى ثمن النهائي، وحذا حذوه مانشستر سيتي وتوتنهام بعد تعادل الأول مع شاختار دانييتسك الأوكراني 1-1 وفوز الثاني على أولمبياكوس اليوناني 4-2 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي دخل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ تاريخها من الباب الواسع بتسجيله أسرع «سوبر هاتريك».في المباراة الأولى، تقدم ريال مدريد الذي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي قبل المباراة عقب تعادل غلطة سراي التركي وضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1 في المجموعة الأولى، بهدفين لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة (17 و79)، ورد سان جيرمان بثنائية في دقيقتين عبر كيليان مبابي (81) والإسباني بابلو سارابيا (83).وضمن باريس سان جيرمان صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة مقابل ثماني نقاط للنادي الملكي.وكان ريال مدريد، الطرف الأفضل في المباراة ونجح في فرض سيطرته في وسط الملعب وكان بإمكانه الفوز بحصة كبيرة ورد الاعتبار لخسارته بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى في بارك دي برانس، بيد أن مهاجميه تفننوا في إهدار الفرص فضلاً عن تألق حارس مرمى النادي الباريسي والنادي الملكي السابق الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تصدى لأكثر من فرصة خطرة.ولعب ريال مدريد مباراة رائعة، وقد أشادت الصحف المدريدية بهذا العرض على مسرح «البرنابيو» وعنونت صحيفة «ماركا»: «أفضل ريال مدريد بعد كريستيانو»، في إشارة إلى الزمن الذي رحل فيه البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.وقالت «ماركا»: كان عرضاً ساحراً، أفضل نسخة جماعية لريال زيدان منذ أشهر، لاعبوه تناقلوا الكرة بسرعة، وكان هناك مثلثات بيضاء أجبرت لاعبي باريس على ملاحقة ظلالها. بنزيمة، كروس، فالفيردي، مارسيلو، إيسكو وخاصة هازارد الذي أصبحت تحركاته مرجعًا لكافة هجمات مدريد.وتابعت «ماركا» أن «ريال مدريد فقد التركيز في جزء من المباراة وهو ما منح باريس التعادل في دقيقتين. لكن الفريق ظهر بصورة رائعة وتذكر اللاعبون كيف لعبوا وذهبوا إلى النوم بابتسامة عريضة وبدأوا يحلمون بليالي المجد العظيمة في السنوات الأخيرة».وفي الجانب الآخر، ضمن باريس سان جيرمان التأهل إلى الدور الثاني متصدراً لمجموعته، ودفع مدربه توخل بالبرازيلي نيمار في مطلع الشوط الثاني ليخوض أول مباراة له في المسابقة هذا الموسم بعد غيابه بسبب الإيقاف والإصابة، لكنه كان فعالاً وساهم في الهدف الثاني.وقال توخل «نستطيع أن نشعر بالسعادة مع النقطة التي حصلنا عليها. لم نقدم افضل مباراة لنا لا سيما في الشوط الأول قبل أن تتحسن الأمور في الثاني».

صعود توتنهام

وقلب توتنهام تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه أولمبياكوس إلى فوز 4-2 وبلغ ثمن النهائي.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط مقابل 15 بالعلامة الكاملة لبايرن ميونيخ الألماني بعد فوزه الساحق على النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة.

لم تكن البداية جيدة لتوتنهام الذي تخلف بهدفين حملا توقيع المهاجم المغربي يوسف العربي (6) والبرتغالي روبن سيميدو (19)، لكن ديلي الي نجح في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع مستغلاً خطأ دفاعياً قاتلاً من المدافع التونسي ياسين مرياح. ثم منح هداف توتنهام هاري كاين التعادل لفريقه بتمريرة من البرازيلي لوكاس مورا (50)، وأضاف العاجي اورييه الهدف الثالث (73) قبل أن يختتم كاين التسجيل لفريقه بكرة رأسية.

وقاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز كاسح على مضيفه النجم الأحمر الصربي بنصف دزينة نظيفة من الأهداف كان نصيبه منها سوبر هاتريك في 15 دقيقة.

وهو أسرع سوبر هاتريك في تاريخ المسابقة رفع به رصيده إلى 10 أهداف في خمس مباريات.

وسجل ليفاندوفسكي رباعيته في الدقائق 53 من ركلة جزاء و60 و64 و68، بعدما افتتح ليون غوريتسكا التسجيل في الدقيقة 14، وختم الفرنسي كورنتان توليسو المهرجان في الدقيقة 89.

وهو الفوز الخامس على التوالي للنادي البافاري في دور المجموعات، وهو الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز حتى الآن هذا الموسم، كما أن ليفاندوفسكي شارك قلة من اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً في أول 5 مباريات.

حجر واحد

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وضرب مانشستر سيتي عصفورين بحجر واحد بتعادله مع ضيفه شاختار دانييتسك 1-1 لأنه انتزع بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الثالثة. ورفع سيتي رصيده إلى 11 نقطة وضمن صدارة المجموعة مقابل 6 نقاط لشاختار صاحب المركز الثاني.

وافتتح غوندوغان التسجيل لسيتي بعد استغلاله تمريرة من جيزوس ليغمزها من مسافة قريبة داخل الشباك (57)، قبل ان يدرك سولومون التعادل لشاختار بعد تلقيه كرة عكسية داخل المنطقة فأطلقها في شباك الحارس البرازيلي ايدرسون (69).

تألق ديبالا

وأكد يوفنتوس الإيطالي أحقيته في العبور إلى دور الستة عشر بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1- صفر ضمن المجموعة الرابعة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تغلب فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2 -صفر.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وعلى ملعب اليانز ستاديوم، سجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الفوز ليوفنتوس بشكل رائع في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، متابعاً تألقه بعدما كان توهج أيضاً في مباريات الدوري المحلي.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة ويحل أتلتيكو في المركز الثاني بسبع نقاط.