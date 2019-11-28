شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، تنطلق اليوم بنادي العين للفروسية، فعاليات بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين التي تتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني ال 48، وذلك بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية.

وتقام فعاليات البطولة على مدى ثلاثة أيام، تبدأ بعد ظهر اليوم وتختتم مساء بعد غدٍ السبت، بمشاركة واسعة من فرسان قفز الحواجز من دولة الإمارات والدول الخليجية والعربية وغيرها من دول العالم.

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