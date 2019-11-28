احتفالات كبيرة باليوم الوطني في أبوظبي ودبي والشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت المجالس الرياضية والأندية باليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظم مجلس دبي الرياضي احتفالية مميزة شارك فيها الجميع وامتدت لعدة ساعات شهدت تنظيم فعاليات متنوعة تعبيراً عن حب وفخر واعتزاز منتسبي المجلس بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي ترمز إلى الانتماء للوطن ووحدة الصف وقوة الدولة ومكتسباتها الكبيرة في جميع المجالات والميادين.

حضر الاحتفال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ومديرو الإدارات والأقسام وجميع منتسبي المجلس وممثلو عدد من أندية دبي الذين توشحوا بعلم الدولة، واكتسى مقر المجلس بحلة زاهية وتم تزيين المكان بالأعلام والصور والورود المزينة بألوان علم الإمارات كما تم تنظيم مناطق الجلوس للضيوف على الطريقة الإماراتية التراثية وبث الأغاني الوطنية من الإذاعة الداخلية وأقيم ركن للتراث الإماراتي الذي امتلأ بأشهى المأكولات الشعبية وتم تصميمه بشكل الجلسة العربية القديمة وتم تخصيص ركن خاص للأطفال الذين استمتعوا فيه بالألعاب التي ملأت المكان والأنشطة المختلفة.

هذا وشارك مجلس أبوظبي الرياضي في احتفالية دائرة تنمية المجتمع التي أقيمت أمس بحديقة أم الإمارات بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني وشهدت العديد من الفقرات التراثية والوطنية، اعتزازاً وفخراً بالمناسبة الغالية التي تعاصرها الدولة بمنجزات كبيرة في شتى المجالات والقطاعات.

ورفع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وأكد أن هذه المناسبة تسلط الضوء على المسيرة التنموية الوطنية المزدهرة التي انطلقت قبل 48 عاماً وحجم الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي قطعتها دولتنا في مختلف المجالات الأمر الذي قاد الدولة للريادة والتميز وترسيخ المكانة العالمية كأهم الدول تنافسية، بما يتماشى مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادة الإمارات الحكيمة التي ننطلق منها لترجمة خططنا وطموحاتنا الكبيرة.

واحتفلت جمعية الإمارات لبيوت الشباب باليوم الوطني ويوم الشهيد تحت شعار «إرث الأولين» في أجواء وطنية رسمت مشاعر البهجة والسرور والولاء للوطن على وجوه المشاركين والحضور.

حضر الفعالية جاسم علي عبد الله رجب رئيس مجلس الإدارة وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وعدد من المسؤولين واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الرياضية بالإضافة إلى الفقرات الاستعراضية التراثية المقدمة من مدرسة الإمارات الخاصة والمسابقات المتنوعة المقدمة من متحف الشارقة البحري والقيادة العامة لشرطة الشارقة وعرض عسكري مقدم من أكاديمية العلوم الشرطية.

واحتفلت الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية ظهر أمس باليوم الوطني بمقرها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بحضور عبد العزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة في الفجيرة والمنطقة الشرقية ومحمد ناصر عامر رئيس الانشطة الرياضية بالاضافة إلى عدد من القيادات الرياضية والمجتمعية وجمع غفير من أبناء الساحل الشرقي. وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات والعروض التراثية المتنوعة بمشاركة طلبة المدارس، فضلاً عن زراعة شجرة الغاف في ساحة التسامح والتقاط الصور التذكارية.

وأقام نادي خورفكان للمعاقين احتفالاً باليوم الوطني بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس النادي، ومحمد عبد الرحمن القواضي نائب الرئيس بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الرياضية ومديري الدوائر بالمنطقة الشرقية ولفيف من أولياء أمور اللاعبين، وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات المتنوعة والأعمال التراثية والشعبية فضلاً عن أشعار حماسية في حب الوطن قدمها الثنائي راشد الزيودي ومظفر الحمادي وأوبريت همة وطن قدمه مجموعة من منتسبي نادي خورفكان للمعاقين.