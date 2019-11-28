شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشواطئ» يودع مونديال الباراجواي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية منافسات نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية بعد خسارته من نظيره منتخب السنغال 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد (لاوس بيناندي) في مدينة أسونسيون، لمصلحة الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لمونديال الباراجواي 2019. سجل هدف منتخبنا علي كريم في الشوط الثالث من المباراة التي خاضها «الأبيض» بتشكيلة ضمت كلاً من محمد حمزة، محمد البحري، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، وليد محمد، علي محمد، هيثم الكعبي، هشام منتصر، عباس علي، علي كريم، كمال علي.
وحصد منتخب الشاطئية ثلاث نقاط من مجموع مبارياته الثلاث التي خاضها في المونديال حيث خسر المباراة الأولى أمام بيلاروسيا بنتيجة 5-1، وتغلب على روسيا بنتيجة 4-1، وخسر أمام السنغال بنتيجة 3-1.
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