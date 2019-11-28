3 ثوانٍ تفصل السباح المطروشي عن التأهل الأولمبيّ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

يعد سباح نادي الوصل الواعد يوسف راشد المطروشي، الأمل الوحيد لسباحة الإمارات في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» المقررة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس من العام المقبل، حيث تفصله فقط 3 ثوان و6 أجزاء من الثانية عن رقم التأهل «50.03 ث» في تخصصه 100 م سباحة حرة، بينما رقمه الشخصي «53.09 ث» حققه في بطولة رئيس الدولة قبل أيام، ما يعني أن تأهله أصبح مرهوناً بما يقدر بغمضة عين، وفرصته مؤاتية لو تم احتضانه وجعله مشروع تأهل بذراعيه، وليس ببطاقة دعوة.

ويصارع يوسف البالغ من العمر 16 عاماً الزمن من أجل تحقيق حلمه باللعب في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم على الإطلاق، لكن تواجهه صعوبات تتعلق بالإعداد، إذ يحتاج إلى رعاية واهتمام من كل الجهات المعنية، ليتسنى له التأهل وتحقيق إنجاز تاريخي يحسب لسباحة الإمارات، علماً بأن آخر موعد للتأهل يوم 29 من يونيو 2020.

وقال يوسف الذي بدأ مسيرته مع اللعبة بعمر 9 سنوات: «والدتي هي التي شجعتني على ممارسة السباحة، رغم أنني كنت أريد لعب كرة القدم، لكنها اختارت لي السباحة وأقنعتني بها وتوسمت في أن أكون بطلاً وأرفع علم بلادي الإمارات في المحافل الدولية للعبة، ومنذ ذلك الحين أجتهد لأحقق لأمي أملها من خلال المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، رغم صعوبة ذلك في ظل الظروف المحيطة بي».

وعن الصعوبة التي يراها تعترض طريقه قال: «أحتاج إلى توفير الظروف التدريبية فأنا أتدرب بواقع 6 جرعات أسبوعياً وأحتاج إلى مضاعفتها لتصل إلى 12 جرعة في الأسبوع، وأناشد الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد السباحة، تنسيق جهودهم لمساعدتي على تحقيق حلم أمي برفع علم بلادي في الأولمبياد، وأرجو منهم تهيئة الظروف لي في الفترة المقبلة من خلال إلحاقي بمعسكرات وبطولات خارج الدولة، أحتك فيها مع مستويات عالية ليتطور مستواي وأحقق رقم التأهل للأولمبياد، فرقمي الآن «53,09 ث» وأصبحت قريباً من التأهل، والفرصة مؤاتية لو هيأت لي الجهات المعنية الإمكانات لأمثل بلدي في أكبر محفل رياضي عالمي ومن جهتي حال توفير الأجواء المناسبة لي سأستميت من أجل التأهل».

وعن فرصة السباح الواعد في التأهل للأولمبياد، قال مدربه في نادي الوصل محمد حسن يوسف: «توليت مهمة تدريب يوسف من الصفر وهو بعمر 9 سنوات، وهو بحق سباح واعد وخامة طيبة فمستواه يتطور من بطولة لأخرى، لأنه يتمتع باستجابة عالية، بالإضافة لجديته وحبه للعبة، وقد حقق 3 ميداليات ذهبية في بطولة الخليج الأخيرة في الكويت في سباقات 100 م حرة، و100 م فراشة و50 م حرة، والفرصة مؤاتية له ليتأهل للأولمبياد إذا وجد الدعم المناسب، فهو يحتاج في الفترة المقبلة إلى عمل كبير ليحقق رقم التأهل في تخصصه 100 م سباحة حرة».

وعن المطلوب ليتسنى له التأهل، قال المدرب: «لابد من أن يتدرب يوسف بواقع جرعتين يومياً صباحية وأخرى مسائية، مع التغذية السليمة بإشراف مختص في التغذية ولابد من توفيره فلا يوجد حالياً من يتولى هذه المهمة، كما يحتاج إلى متابعة صحية من خلال الفحوص الدورية، مع الإشارة إلى أن نادي الوصل يصرف بالفعل، لكن في حدود الإمكانات المتاحة، وبالنظر لوضع يوسف فإنه يحتاج إلى النظر إليه على أنه الأمل الذي بين أيدينا لتحقيق حلم التأهل لسباحة الإمارات، وعلى هذا الأساس يكون التعامل معه كمشروع تأهل يتطلب توفير كل احتياجاته لإعداده بالشكل المطلوب ليتمكن من التأهل».

وأضاف: «لدينا أيضاً في نادي الوصل السباح سالم غالب «13 عاماً» وهو أيضاً موهوب ومستقبله واعد إذا وجد الاهتمام والرعاية المناسبين، فمعظم أرقام الدولة في مرحلته مسجلة باسمه وحقق 3 ميداليات ذهبية في 100 م حرة، و50 م حرة، و50 م فراشة».