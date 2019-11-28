«الدراجات» إلى الإسكندرية للمشـاركة فـي «عربية الطريق»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى تغادر بعثة منتخبات الدراجات صباح اليوم إلى مدينة الإسكندرية للمشاركة في البطولة العربية للطريق للكبار والشباب والناشئين والإناث التي ينظمها الاتحاد العربي للدراجات ويستضيفها الاتحاد المصري للعبة في الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى السابع من ديسمبر.

ويترأس البعثة عبدالكريم الزرعوني المدير المالي بالاتحاد وتضم مدرب منتخب الكبار بدر محمد ميرزا ومدرب الشباب والناشئين مهدي عزيز والمدرب المساعد شريف عبدالله والحكم المرافق سيف سرور الشرقي والجهاز الإداري والتقني الذي يضم معاذ المنصوري وحسين مال الله وأحمد معيوف ومايكل ريس وجون بول بالإضافة إلى نجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف ووليد النقبي وأحمد المنصوري، ومن منتخبات الشباب والناشئين والإناث حارب الصباغ وعلي حميد وراشد المنصوري وسيف درويش ومحمد المطيوعي ويوسف الشحي وسعيد المهيري وزايد سلطان وعبد الله جاسم وصفية مختار وشيخة عيسى.

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