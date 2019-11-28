«مرشدات الشارقة» تكرم بطلات العوائق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّمت «مفوضية مرشدات الشارقة»، الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، من سباق العوائق، الذي نظمته في نسخته الثانية تحت شعار «أنت قدها»، وبمشاركة 530 متسابقة.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها المفوضية إلى مدارس المشاركات، ضمن وفد ترأسته شيخة عبدالعزيز الشامسي، مديرة المفوضية، وعدد من المسؤولين والمديرين، وتوّجت خلالها الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنحتهن الميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية. وحصدت المتسابقة تسنيم حلواني ذهبية المركز الأول ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً (سباق 3 كلم)، وفي الفئة العمرية من 11 إلى 13 عاماً (5 كلم) فازت بذهبية المركز الأول يمنى العباسي، وفازت شمسة الشعالي بفئة من 14إلى 18عاماً (5 كلم) بالمركز الأول، وعن فئة المدارس توّجت الشامسي مدرسة الشارقة الأمريكية بجائزة المركز الأول، والمدرسة الأمريكية بالمركزين الثاني والثالث.