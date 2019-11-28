تألق «الصغار» يعوض الجزيرة وداع كأس محمد السادس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

توقفت محطة الجزيرة في الدور ال16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد خسارته على ملعبه من ضيفه الإسماعيلي المصري بهدفين نظيفين جاءا في خواتيم عمر اللقاء عن طريق العراقي همام طارق (87) وحازم مرسي (90+3).

خاض «فخر أبوظبي» المواجهة وسط ظروف صعبة يمر بها الفريق بسبب الغيابات المؤثرة بين صفوفه على رأسهم 7 من النجوم الدوليين مع المنتخب وإصابة 3 من لاعبيه الأساسين هم: عموري ومراد باتنا وسلطان الغافري بالإضافة إلى خوض الجناح البرازيلي كينو لشوط وحيد قبل استبداله بين الشوطين.

وقد يكون المكسب المهم الذي خرج به الجزيرة من هذه النسخة هو أن المباراة أظهرت إمكانات لاعبيه الشباب ما يسهم في صناعة أوراق تبديلية سيستفيد منها المدرب الهولندي كايزر خاصة الجناح الأيمن فيصل المطروشي، وأحمد محمود في الوسط، وبدر الشبيبي الجناح الأيسر الذي دخل في الشوط الثاني وقدم فاصلاً مهارياً نال الاستحسان كما أن المباراة قدمت عادل أبوبكر كحارس جيد يمكن الاعتماد عليه في المباريات الكبيرة في حال غياب الحارس الدولي علي خصيف.

من ناحيته، أبدى الهولندي مارسيل كايزر، رضاه عن أداء لاعبي الجزيرة والروح العالية التي أظهروها رغم خروجهم رسمياً من البطولة العربية، لافتاً إلى أن النقطة الإيجابية الأكبر من المشاركة في البطولة هي مشاركة عدد من الشباب في ظل غياب الدوليين، وقد شاهد الجميع الإضافة التي قدموها للجزيرة الذي كان الفريق الأفضل على مستوى الاستحواذ والهجمات.

وأشار إلى أن هناك أيضاً أشياء سلبية ظهرت من خلال المشاركة التي لم تمتد لأكثر من 4 مباريات مع فريقين مختلفين، مبيناً أن هناك العديد من اللاعبين لم يقدموا الإضافة المطلوبة، ولم يقدموا مستواهم المأمول وهذا الأمر سيعمل على معالجته.

وقال: أنا فخور جداً بلاعبي فريقي الذين بذلوا قصارى جهدهم، وأظهروا روحاً كبيرة جداً لتعويض الخسارة في الذهاب،كنا جيدين خلال الشوط الأول، واستحوذنا على الكرة أغلب الفترات، بل وكنا نستحق إحراز هدف، وفي الشوط الثاني حاولنا وصنعنا الكثير من الفرص ولعبنا بثلاثة مهاجمين لزيادة الكثافة الهجومية، هذا التغيير في أسلوب اللعب كان ينطوي على مخاطرة قبولنا للهجمات المرتدة، وقد حدث هذا بالفعل.

وأوضح كايزر أن نجم الفريق عمر عبد الرحمن يخضع لبرنامج علاجي من إصابة قديمة في الركبة وليست إصابة خطيرة، متوقعاً أن ينضم لصفوف الفريق قريباً جداً.

وقال الهولندي إنه يتفهم التساؤلات التي تستفسر عن عدم الدفع بالمغربي مراد باتنا في الشوط الثاني، وإنه كان قد كشف قبل المباراة أن اللاعب يعاني الإصابة في مباراة الظفرة، والجهاز الطبي بذل معه مجهوداً كبيراً لإلحاقه بمواجهة الإسماعيلي حتى قبل المباراة بساعات، ولكن للأسف اللاعب لم يكن جاهزاً.

وبالمقابل خرج الدراويش بالعلامة الكاملة من دور ال16، بعد الفوز على الجزيرة ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 في المواجهتين.