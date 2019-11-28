الجولة الثانية لدوري الثانية تفتتح اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

تقام اليوم مباراتان في افتتاح الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث يلعب كواترو مع الموج في السابعة و10 دقائق مساء على الملعب الفرعي بنادي عجمان، وريجينال مع يونايتد في السادسة و10 دقائق.

وكان كواترو افتتح مبارياته بالفوز على كلية الدار 2-1، وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق الموج رأس الخيمة بعدما انتصر على ريجينال 2-0، لذلك يتوقع أن تكون المباراة بينهما اليوم مثيرة. وأكد مدرب فريق كواترو خلفان حليس اكتمال صفوف الفريق خاصة بعد عودة المهاجم ماتياس للتدريبات بعد إصابته في المباراة الماضية.