خورفكان يفرمل البطائح ويتصدر دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

نجح خورفكان في إيقاف سلسلة انتصارات البطائح في مسابقات كرة الصالات بالفوز عليه في أرضه ووسط جمهوره بنتيجة 2-1، وكانت آخر خسارة للبطائح في الدوري على يد شباب الأهلي يوم 6 إبريل/ نيسان.

وحقق فريق نادي النصر فوزاً مهماً وغالياً على مستضيفه مليحة بنتيجة 4-3، وبهذه النتيجة يرفع النصر رصيده إلى 9 نقاط ويتجمد رصيد مليحة ب 4 نقاط ويرفع خورفكان رصيده إلى 11 نقطة من 5 مباريات منفرداً مستعيداً الصدارة من جديد وتجمد رصيد البطائح عند 9 نقاط من 4 مباريات.

وتقدم البطائح بهدف السبق عن طريق المقيم البرازيلي برونو لوزيانو من تمريرة سحرية لعبدالكريم جميل وأدرك محمد بيرومي التعادل لخورفكان، ثم أضاف خالد الشوكة هدف التقدم لخورفكان قبل النهاية بأربع دقائق وكانت العارضة قد ردت اكثر من كرتين لفريق البطائح الذي أهدر العديد من الفرص وكذلك الحال لخورفكان على مدار الشوطين حيث كانت المباراة مفتوحة وأظهر فريق خورفكان وجهه المعروف بالتماسك والصلابة الدفاعية واستفاد من خبرة حارسه المتألق حسن الحنطوبي، وكان واضحاً تأثر البطائح بغياب لاعبه المغربي المقيم نوفل الطائي.

وحظيت المباراة بحضور إداري كبير تقدمه حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعبيد سعيد الطنيجي أمين سر عام نادي البطائح، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي المدير المالي، وخالد مراد الرئيسي عضو مجلس إدارة خورفكان.

وأعرب هيثم بن عيد الحمادي مدير فريق خورفكان عن سعادته بالفوز الغالي وقال: مصدر سعادتنا أننا فزنا على فريق بطل وحامل ثنائية كأس الإمارات وكأس الاتحاد ولم يعرف طعم الخسارة منذ أكثر من سبعة شهور وخورفكان أيضاً فريق بطل حاز كل البطولات وفريقنا صاحب تاريخ عريض وحافل في اللعبة ونحترم جميع الفرق المنافسة، ونشكر لاعبينا على الروح القتالية العالية في الأداء والتطور في المستوى.

وأشار إلى أن خورفكان استفاد من عودة حارسه حسن الحنطوبي الذي شكل الإضافة للفريق مع بقية زملائه، وقال «رغم النقص في ظل غياب المقيمين المصريين شادي قنديل وحمو نجحنا في تأكيد أن فريق خورفكان بمن حضر دائماً ولا يعتمد على لاعب محدد».

وأشاد بالدعم والمساندة الإدارية وخص رئيس النادي سالم النقبي بالإشادة لحرصه على الحضور مع الفريق، وكذلك خالد مراد الجندي المجهول في الرياضة بمدينة خورفكان والداعم للفريق منذ ان كان لاعباً إلى أن اصبح عضو مجلس إدارة.