«الأزرق» يهزم «الأخضر» بالثلاثة.. وتعادل سلبي لعمان والبحرين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المنتخب الكويتي فوزاً مهماً على نظيره الأخضر السعودي 3-1 في «الديربي القديم» الذي أقيم بينهما أمس في اليوم الثاني من كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم «خليجي 24».

وسجل أحمد الظفيري (43) وسامي الصانع (46) ومبارك الفنيني(90) أهداف «الأزرق»،وفراس البريكان(90+6) هدف السعودية،لتتصدر الكويت ترتيب المجموعة الثانية، بعد تعادل عمان مع البحرين صفر-صفر.

وبرغم التعادل السلبي بين عمان والبحرين، إلا أن المباراة جاءت قوية ومثيرة خصوصاً في الشوط الثاني.

وأخفق مهاجمو الطرفين في اقتناص الفرص السهلة التي سنحت لهم على مدار اللقاء، ولعب الحارسان دوراً هاماً أيضاً في التعادل السلبي خصوصاً العماني فايز الرشيدي حيث تصدى لأكثر من كرة خطرة، بعدما تفوق المنتخب البحريني في الشوط الثاني وكان الأخطر والأقرب إلى الشباك.

وتدخلت العارضة لتمنع انتصار البحرين بعد أن تصدت لتسديدة محمد سعد الرميحي من كرة عرضية من اليسار وصلته داخل المنطقة وخطفها بيسراه في العارضة (79).

وتدخل الرشيدي مجدداً ومنع منتخب البحرين من الفوز، بعدما تصدى ببراعة لرأسية محمد سعد الرميحي الخطير (90+1).

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