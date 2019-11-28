كوسيرا: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في تنظيم كبرى بطولات أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد نوربرت كوسيرا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بالمقومات التي تمتلكها الإمارات، مؤكداً أن البنية التحتية والمنشآت الرياضية تؤكد أنها تمتلك كل المقومات لاستضافة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي ستقام 2022، في ظل التنظيم والترحيب الذي وجدناه أثناء الزيارات.

وأبدى إعجابه الشديد بأسلوب العمل المنظم والاحترافي الذي وجده خلال أيام الزيارات، مؤكداً أن نجاح دولة الإمارات لم يأتِ من فراغ، ولكن جاء بفضل جهود كبيرة يأتي خلفها فريق عمل متميز سخر كل الإمكانيات للنجاح.

جاء ذلك على هامش حفل العشاء الذي أقامته اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد فاضل الهاملي، بحضور نوربرت كوسيرا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وشارلي بيثيل رئيس لجنة المسابقات، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد عبدالله العصيمي الرئيس التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، وعبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات. وتم تبادل الحديث حول مسودة تنظيم هذا الحدث العالمي، والزيارات التي تمت للملاعب والمنشآت الرياضية.

ومن المتوقع أن تستقبل الملاعب 16 فريقاً من الذكور، و12 فريقاً من الإناث من مختلف دول العالم.

وأكد محمد فاضل الهاملي أن الإمارات دائماً ما تكون سباقة إلى استضافة مثل هذه الأحداث التي من شأنها الاهتمام بفئة ذوي أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه لولا دعم القيادة الرشيدة لما وصلت رياضة أصحاب الهمم في الإمارات إلى هذا الحد من الإنجازات على المستويين الرياضي والإداري، من خلال انتزاع المناصب الدولية التي تصب في مصلحة لاعبينا.

وأكد ماجد عبدالله العصيمي أن دولة الإمارات قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث الدولية؛ نظراً لما تتمتع به من توفر البنية التحتية وعوامل النجاح لتنظيم العديد من البطولات العالمية، فيما قال ذيبان سالم المهيري: «نعمل بكل جهدنا في كل الاتجاهات حتى تأخذ رياضة أصحاب الهمم حقها في مشاركاتها الداخلية والخارجية وتنظيم المحافل الدولية في دولة الإمارات».