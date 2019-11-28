اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27/11/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27/11/2019 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق لإصابة مزدوجة خلال مران الفريق اليوم في تونس، وذلك بعد تدخل بينه وبين زميله مروان محسن أثناء الصراع على الكرة. كدمة مزدوجة لرامي ربيعة والحقن المسكنة تحدد مشاركته أمام النجم الساحلى أكد الجهاز الطبي للأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض لإصابة مزدوجة خلال مران الفريق اليوم في تونس، وذلك بعد تدخل بينه وبين زميله مروان محسن أثناء الصراع على الكرة. قام نادي النجم الساحلي التونسي بتكريم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي بعد قيادته المنتخب للتتويج ببطولة إفريقيا حقق فريق أسوان مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري. أدى طارق حامد مدافع وسط الزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي بالفريق على هامش تدريبات الفريق بملعب السلام بأديس أبابا بالعاصمة الأثيوبية . Advertisements تعادل سموحة مع طنطا بهدفين لمثليها فى مباراة مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد طنطا الرياضى، ضمن فعاليات الجولة السادسة للدورى. بدأ مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تجهيز ملف كامل عن أزمة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى المقرر لها 14 فبراير المقبل. أعلن ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز عن قرار مجلس الإدارة بتعيين هانى سعيد نجم مصر السابق فى منصب المدير الرياضى للنادى. أوضح مصدر داخل إدارة النادى الأهلى كواليس أزمة قيد وعلاج مؤمن زكريا نجم الفريق الأحمر السابق، والذى تم رفع اسمه من قائمة الفريق فى الموسم الجارى.

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