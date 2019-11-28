شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 27/11/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ونرصد أبرز 7 اخبار اليوم .. أسوان يمنع بيراميدز من الصدارة ويُبقى الأهلى على قمة الدورى.. فيديو حقق فريق أسوان مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري. طنطا يتعادل مع سموحة 2/2 فى الوقت القاتل Advertisements أكد الجهاز الطبي للأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض لإصابة مزدوجة خلال مران الفريق اليوم في تونس، وذلك بعد تدخل بينه وبين زميله مروان محسن أثناء الصراع على الكرة. قام نادي النجم الساحلي التونسي بتكريم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي بعد قيادته المنتخب للتتويج ببطولة إفريقيا أدى طارق حامد مدافع وسط الزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي بالفريق على هامش تدريبات الفريق بملعب السلام بأديس أبابا بالعاصمة الأثيوبية . أعلن ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز عن قرار مجلس الإدارة بتعيين هانى سعيد نجم مصر السابق فى منصب المدير الرياضى للنادى. أوضح مصدر داخل إدارة النادى الأهلى كواليس أزمة قيد وعلاج مؤمن زكريا نجم الفريق الأحمر السابق، والذى تم رفع اسمه من قائمة الفريق فى الموسم الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.