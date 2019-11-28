شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية فى الفخذ تهدد مشاركة رامى ربيعة أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رامى ربيعة مدافع الأهلى للإصابة بكدمة أسفل الفخذ، أثر كرة مشتركة مع زميله مروان محسن خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا بتونس، وفقا لتصريحات طبيب الفريق خالد محمود للموقع الرسمى للنادى. ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى التونسي بعد غدًا الجمعة، بملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، وباتت مشاركة رامى ربيعة فى اللقاء محل شك. وغادر ربيعة التدريبات متأثرًا بإصابته، وعلى الفور تدخل الجهاز الطبى بوضع "الثلج" على ركبة اللاعب المصابة، وينتظر الوقوف بشكل كامل عن حجم الإصابة ومدى جاهزية اللاعب لمواجهة النجم، وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء غد لحسم موقفه من مباراة النجم الساحلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة قوية فى الفخذ تهدد مشاركة رامى ربيعة أمام النجم الساحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.