شكرا لقرائتكم خبر عن ايليكي يتصدر اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسرى -حتى الأن- قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وهو الأمر الذي سيكون على حساب واحد من الخماسي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق.

وجاء ترشيح ايليكي من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي قام بتدريب اللاعب عندما كان هو على رأس الجهاز الفني للفريق السويسري قبل قدومه لتدريب الأهلي.

ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مع نادي لوزيرن لبحث مطالبه المادية للاستغناء عن ايليكي ومحاولة تخفيض الرقم المطلوب، خاصة أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق مادي في ظل طلب النادي السويسري الحصول على 3 مليون ونصف مليون دولار للاستغناء عن اللاعب، وهو الرقم الذي يفوق ميزانية الأهلي في ملف المدرب الأجنبي.