شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاربعاء 27/11/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 27/11/2019 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها خوض الفريق مرانه اليوم الأربعاء، بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل

صور.. جلسة وتقسيمة وتأهيل طارق حامد فى تدريب الزمالك بأثيوبيا

خاض فريق الزمالك مرانه اليوم الأربعاء، بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل

وصل السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكروة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء إلى مدينة لوبومباتشى فى الكونغو الديموقراطية، من أجل المشاركة فى احتفالات فريق مازيمبى، بمرور 80 عاما على تأسيسه.

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أدى طارق حامد مدافع وسط الزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي بالفريق على هامش تدريبات الفريق بملعب السلام بأديس أبابا بالعاصمة الأثيوبية .

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم في الرابعة عصرا بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي بافتتاحية مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل .

بدأ مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تجهيز ملف كامل عن أزمة مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى المقرر لها 14 فبراير المقبل، بسبب رفض الزمالك خوض المباراة فى قطر.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تغريم محمود عبد الرازق شيكابالا ماليا، بسبب واقعة تبادله السباب مع جمهور الزمالك بعد مباراة إنبى التى أقيمت أول أمس فى الدورى وانتهت بفوز إنبى بهدفين مقابل هدف.