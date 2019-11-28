شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية في تدريب الأهلي بتونس وفايلر يجتمع مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، خلال مران الفريق الثاني في تونس والذي أقيم على ملعب الجماعة التونسية استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

ويختتم الأهلي استعداداته غدا على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء بعد غدٍ الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في الوقت الذي عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة النجم الساحلي.