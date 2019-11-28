شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مران الأهلي في تونس قبل مواجهة النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لمران الأهلي اليوم الأربعاء والذي أقيم على ملعب الجامعة بتونس.
وشهد المران تعرض رامي ربيعة لإصابة قوية، كما شهد المران اقامة رينيه فايلر المدير الفني للفريق تقسيمة قوية شهدت تحفيظ اللاعبين عدداً من الجمل الخططية التي ينوي تطبيقها أمام النجم الساحلي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويختتم الأهلي تدريباته غدا على استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التي تقام الثامنة مساء بعد غدٍ الجمعة بتوقيت تونس التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مران الأهلي في تونس قبل مواجهة النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.