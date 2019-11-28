شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: أتمنى مشاركة محمد صلاح معنا فى الأولمبياد والقرار قراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه سيحسم قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو فى شهر يونيو المقبل، خاصة وأن البطولة ستبدأ يوم 21 يوليو القادم.
قال غريب فى تصريحات تليفزيونية، إن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مع المنتخب الأوليمبى فى طوكيو تتوقف على رغبة اللاعب نفسه وهل هو يريد المشاركة فى هذه البطولة أم لا ، موضحا أنه يتمنى أن ينضم صلاح للمنتخب.
تابع أن محمد صلاح فخر للكرة المصرية وأحد أفضل 5 لاعبين فى العالم، ومشاركته مع المنتخب الأولمبى تزيد من قوتنا لاسيما وأن عصر التمثيل المشرف قد انتهى وهدفنا الفوز بميدالية أولمبية.
كان منتخب مصر الأولمبي فاز على كوت ديفوار 2/1 فى النهائى وتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه.
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