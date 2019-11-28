شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 ، في الجولة السادسة حيث استضاف طنطا نظيره سموحة ، بينما واجه بيراميدز ، فريق أسوان .

تعادل سموحة مع طنطا بهدفين لمثليها فى مباراة مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد طنطا الرياضى، ضمن فعاليات الجولة السادسة للدورى.

فيما حقق فريق أسوان مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري. Advertisements وواصل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز تقدمه على جدول ترتيب الهدافين بواقع خمس أهداف، فيما صعد عمرو الحلواني لاعب الحدود إلى المركز الثانى برصيد 4 أهداف.