شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية الجولة الأولى .. ترتيب هدافي بطولة خليجي 24 والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقامة في قطر بمجموعتيها الأولى والثانية حيث شهدت الجولة سقوط صاحبة القطر في المباراة الإفتتاحية.

ترتيب هدافي بطولة خليجي 24 ويستعرض موقع الخليج 365 ترتيب هدافي بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات وجاء هدافو البطولة كالتالي :_ 1- علي مبخوت “منتخب الإمارات”.. 3 أهداف 2- محمد قاسم ماجد “منتخب العراق”.. هدفين 3- فراس البريكان “المنتخب السعودي”.. هدف 4- سامي الصانع “منتخب الإمارات”.. هدف 5- مبارك الفنيني “منتخب الإمارات”.. هدف Advertisements 6- أحمد الظفيري “منتخب الإمارات”.. هدف 7- عبدالعزيز حاتم “منتخب قطر”.. هدف ترتيب المجموعة الأولى وفي سياق متصل تقاسم منتخبي الإمارات والعراق صدارة المجموعة الأولى بعد فوزهما على قطر واليمن بالترتيب ولكن مع فارق الأهداف لصالح الإماراتيين ليصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :_ 1_ الإمارات 3 نقاط 2_ العراق 3 نقاط 3_ قطر 0 نقاط 4_ اليمن 0 نقاط ترتيب المجموعة الثانية وعلى الجانب الآخر حصد منتخب الكويت أول ثلاث نقاط في بطولة خليجي 24، ليتواجد في صدارة المجموعة الثانية فيما يتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط مع منتخبي البحرين وعمان بدون نقاط بعد تعادلهم السلبي اليوم بدون أهداف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية الجولة الأولى .. ترتيب هدافي بطولة خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.