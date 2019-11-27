حصاد الجولة الأولى من بطولة خليجي 24 

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

انطلقت بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24 " في قطر بمباراة صاحبة الأرض أمام المنتخب العراقي ومباراة الإمارات ضد اليمن عن المجموعة الأولى ، بينما لعبت عن المجموعة الثانية مباريات البحرين ضد عمان والسعودية ضد الكويت ، ويستعرض موقع الخليج 365 في التقرير التالي حصاد الجولة الأولى من البطولة العربية.



قطر تسقط أمام العراق في إفتتاحية مباريات البطولة

وكان المنتخب العراقي قد تغلب على منتخب قطر " المدنس" في إفتتاحية المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” بنتيجة هدفين مقابل هدف .

الإمارات تؤكد رغبتها في البطولة بثلاثية في اليمن

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بينما تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره اليمني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عبدالله بن خليفة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24” حيث شهدت المباراة تألق علي مبخوت.

التعادل السلبي ينهي مباراة البحرين ضد عمان

وفى بداية مباريات المجموعة الثانية انتهت مباراة البحرين ضد عمان بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب لوخيا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.

المنتخب السعودي يسقط بثلاثية أمام الكويت

وسقط المنتخب السعودي في فخ الهزيمة أمام نظيره الكويت، بثلاثية مقابل هدف، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، وسجل أهداف الكويت أحمد الظفيري، وأحمد الصانع ومبارك الفنيني، فيما جاء هدف “الأخضر” عن طريق فراس البريكان.