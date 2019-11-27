فالنسيا بياغت تشيلسي بتعادل مثير

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

إنتزع نادي تشيلسي تعادلاً مثيراً من ضيفه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة هدفين في كل شبكة، في المباراة التي أقيمت بملعب ميستايا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا.



إنتهت أحداث الشوط الأول بتعادل إيجابي بهف لكل فريق، حيث تقدم كارلوس سولير للخفافيش في الدقيقة 40 بمساعدة زميله رودريجو، قبل أن يعادل ماتيو كوفاسيتش النتيجة سريعاً في الدقيقة 41.

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في الشوط الثاني تقدم الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 50، قبل أن يخطف الدانماركي دانيل فاس هدف التعادل في الدقيقة 82.

وكان داني باريخو لاعب فالنسيا قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة ينتزع كل فريق نقطة واحدة، ويصبح رصيد الفريقين 8 نقاط، قبل مواجهة طرفي المجموعة أياكس الهولندي وليل الفرنسي.