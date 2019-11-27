شكرا لقرائتكم خبر عن زينيت يتدارك أوضاعة في المجموعة السابعة بفوز على ليون والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 حقق نادي زينيت سان بطرسبرج فوزاً هاماً على ضيفه ليون الفرنسي، في اللقاء الذي شهده ملعب كريستوفيسكي بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements تقدم زينيت في الشوط الأول بهدف نظيف سجله أرتيم دزويبا في الدقيقة 42. وأضاف ماجمويد أوزيدوف الهدف الثاني في الدقيقة 84. بهذه النتيجة يرتفع رصيد زيينيت للنقطة السابعة، وهو نفس رصيد ليون، حيث يحتلان المركزين الثاني والثالث، خلف لايبزج المتصدر الذي يواجه بنفيكا لاحقاً.

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