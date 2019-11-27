ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات اليوم بطولة خليجي 24

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

انتهت مباريات اليوم الأربعاء من الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24 " حيث تعادل المنتخب البحريني سلبياً مع المنتخب العماني ، بينما تغلب منتخب الكويت بثلاثية على المنتخب السعودي.



ترتيب المجموعة الثانية

حصد منتخب الكويت أول ثلاث نقاط في بطولة خليجي 24، ليتواجد في صدارة المجموعة الثانية فيما يتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط مع منتخبي البحرين وعمان بدون نقاط بعد تعادلهم السلبي اليوم بدون أهداف .

مباراة البحرين ضد عمان

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انتهت مباراة البحرين ضد عمان بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب لوخيا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.

مباراة الكويت ضد السعودية

وعلى الجانب الآخر تغلب المنتخب الكويتي على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .

مباريات المجموعة الأولى

يذكر أن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين “خليجي 24” قد أقيمت بالأمس وانتهت بفوز منتخب العراق على صاحبة الأرض قطر بثنائية مقابل هدف لمنتخب المجنسين ، وتغلب الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.