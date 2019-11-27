شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة إنتر ميلان وسلافيا بلاج دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 يحل نادى إنتر ميلان الإيطالى ضيفاً ثقيلاً على سلافيا براج التشيكى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "إدين أرينا".

وأعلن "أنطونيو كونتى" المدير الفنى للإنتر عن تشكيل الفريق لمواجهة اليوم وجاء كالآتى: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. خط الدفاع: سكرينيار، دى فريج، جودين. خط الوسط: كاندريفا، بروزوفيتش، بيراجى، فاليرو، فيتشينو. Advertisements خط الهجوم: لوكاكو، مارتينيز. بينما يدخل سلافيا براج بقيادة "جيندريتش تربيزوفسكى" اللقاء بتشكيل:- حراسة المرمى: كولار. خط الدفاع: كوفال، كوديلا، فريدريك، بوريل. خط الوسط: هوسباور، سوستشيك، سيفتشسك، ستانسيو، أولاينكا. خط الهجوم: ماسوبوست. ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث فى المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما يأتى سلافيا فى قاع المجموعة بنقطتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مباراة إنتر ميلان وسلافيا بلاج دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.