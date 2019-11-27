شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رامي ربيعة في مران الأهلي بتونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في نهاية المران المسائي اليوم في تونس.
وجاءت إصابة اللاعب في التقسيمة بعد تدخل قوي من زميله مروان محسن حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ.
وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء غد لحسم موقفه من مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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