شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتبرأ من مساندته لـ أحمد سعيد: لا أقبل إهانة مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن رفضه توجيه أي إساءة لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته على «فيس بوك»: «مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض.. لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته».

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وأضاف: «لم أقم باتصال بالإعلامي أحمد سعيد، وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور».

يأتي ذلك ردًا على حديث مرتضى منصور، على قناته بـ«يوتيوب» والذي أعلن فيه صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار الإعلامي أحمد سعيد، بتهمة التشهير بأسرته وفبركة فيديو فاضح لرئيس النادي، بحسب قوله في الفيديو، وردًا على ما تردد عن دعم تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب للإعلامي أحمد سعيد لتوجيه إهانات لرئيس الزمالك الحالي، وفقًا للفيديو.

وتابع: «تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيئا سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من أحد.. واضحة ولا أعيد؟.. لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها أو تجربة.. ومبروك الصدارة للأهلي مع إنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة.. لا جديد».