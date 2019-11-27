شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. نابولي يصعق ليفربول بهدف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونابولي المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد معقل فريق «الريدز»، في اطار الجولة 5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بتقدم الفريق الضيف بهدف نظيف.
وسجل هدف نابولي اللاعب مارتينيز في الدقيقة من زمن الشوط الأول والمباراة، وشهد الشوط إصابة وسط ميدان فريق ليفربول فابينيو وحل بدلًا منه اللاعب الهولندي فينالدوم.
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