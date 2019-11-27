شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى التحكيم أمام مازيمبى والبعثة تطير للكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت فجر اليوم بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مقر إقامتها فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متوجهة إلى مدينة لوبومباشى الكونغولية، فى إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام مازيمبى الكونغولى فى افتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت، حيث قضت بعثة الزمالك ليلتها الأولى فى فندق سكاى لايت باديس أبابا، وخاض الفريق مرانا خفيفا، مساء أمس، بعد حصول اللاعبين على فترة راحة ثم غادرت البعثة الفندق فجرا فى طريقها إلى الكونغو عبر رحلة الخطوط الإثيوبية فى رحلة استغرقت 4 ساعات.

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ووصلت بعثة الزمالك إلى مطار لوبومباشى وكان فى استقبالها مسؤولو السفارة المصرية وهانى زادة، عضو المجلس، وأيمن حافظ، المدير الإدارى للفرق الرياضية، اللذان سبقا البعثة لتنسيق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات. ويتدرب المارد الأبيض، اليوم الخميس، على الملعب الرئيسى فى لوبومباشى، الذى ستقام عليه المباراة، على أن يخوض الفريق مرانه الأساسى على نفس ملعب المباراة غدا الجمعة حتى يتعود اللاعبون على أرضية النجيل الصناعى. فى سياق متصل، ساد التركيز والتفاؤل معسكر الفريق فى أديس أبابا، وتعهد اللاعبون بالقتال داخل الملعب أمام مازيمبى من أجل اكتساب ثقة ضربة البداية فى دورى المجموعات. يأتى هذا فيما تسود حالة من القلق داخل بعثة الأبيض خوفا من طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الزمالك أمام مازيمبى بعد غد، خصوصا فى ظل المجاملات المتكررة لمازيمبى فى جميع المباريات التى يخوضها على ملعبه، وأبدى هانى زادة، عضو المجلس والمرافق للبعثة، تفاؤله بارتفاع مستوى التحكيم ووجود مراقب خاص للحكام فى كل مباراة، مؤكدا أن ناديه يثق فى التحكيم الإفريقى ولا نحتاج سوى العدالة وحصول الفريق على حقوقه داخل الملعب طوال الـ90 دقيقة.

من جانبه أكد حمادة أنور، عضو المجلس، رئيس البعثة، أن هناك حالة رائعة بين اللاعبين وتركيزا شديدا قبل خوض اللقاء المزمع إقامته بعد غدٍ السبت فى أولى مواجهات دورى المجموعات بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وشدد حمادة أنور على دعم مجلس الإدارة للفريق والمطالبة بغلق صفحة مباراة إنبى الماضية بمسابقة الدورى المصرى الممتاز. والتى اعتبرها مباراة للنسيان. وقال أنور: «كل لاعبى الفريق على قدر كبير من المسؤولية والتركيز، والمستشار مرتضى منصور وافق على طلبات الجهاز الفنى بمكوث البعثة فى أديس أبابا والمبيت ليلة واحدة للحصول على راحة قبل الوصول إلى الكونغو حتى لا يتم إجهاد اللاعبين.