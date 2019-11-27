شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يختص «المصرى اليوم» بأول تصريح بعد أزمة الخطاب: ماقدرش أتأخر عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل طارق حامد، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الستار على ما تردد خلال الـ48 ساعة الماضية عن وجود أزمة بينه وبين إدارة النادى والجهاز الفنى، ونشر الخطاب الأخير الموقع من النادى، بعدما امتثل للتعليمات وسافر مع الفريق إلى إثيوبيا، أمس، ومنها إلى الكونغو، اليوم، استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى افتتاح دورى المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ووضع «حامد» بسفره والتزامه بتعليمات مجلس الإدارة والجهاز الفنى حدًا لكل الشائعات التى طالته مؤخرًا بالرحيل عن النادى وهروبه من مباراة إنبى ورفضه السفر مع الفريق.

وحرص «حامد» على كشف جميع الملابسات والتفاصيل الخاصة بالأحداث الأخيرة، حيث اختص «المصرى اليوم» بتصريحات أكد خلالها أنه تربطه علاقة وطيدة بمرتضى منصور، رئيس النادى، وعدم وجود أى خلاف بينهما، وأنه يُقدِّر تمامًا تصريحاته بعد الهزيمة من إنبى، لكنه لم ولن يتهرب من أى مباراة بدليل أنه لم يغِب عن مباراة للفريق الموسم الماضى محليًا أو إفريقيًا إلا بسبب الإيقاف فقط.

وكشف «حامد» أن سبب غيابه عن مباراة إنبى هو شعوره بآلام فى الظهر، وأنه كان يُعالج منها خلال آخر 3 أيام له مع المنتخب فى التجمع الأخير، وأنه خضع للكشف والفحوصات بمعرفة الجهاز الطبى للزمالك، والذى فضل إراحته لعدم تفاقم الإصابة.

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وقال: «لعبت أمام (نهضة بركان)، وأنا دمِّى بيتصفى، بعد تعرضى لنزيف، وقرر الجهازان الفنى والطبى استبدالى، لكننى رفضت، وتحملت، وأكملت المباراة، رغم عدم توقف النزيف، لذلك من الصعب جدًا أن أتهرب من أى مباراة سواء أمام إنبى أو غيره».

وأضاف: «حب الزمالك بيجرى فى عروقى ودمى، وماقدرش اتأخر عنه لحظة واحدة»، مؤكدًا: «سبب اللغط حول سفرى مع الفريق من عدمه هو إبلاغى من الجهاز الإدارى بعدم سفرى وبقائى فى القاهرة لمواصلة البرنامج العلاجى والتأهيلى، فلم أعترض، وعندما تم استدعائى للسفر فى اليوم نفسه وافقت على الفور، وكنت من أول 10 لاعبين وصلوا إلى المطار استعدادًا للسفر»، موضحًا أنه أبلغ جميع اللاعبين والجهاز الفنى بسفره، لكنه فوجئ بشائعات وأزمات لا أساس لها من الصحة.

وأبدى لاعب وسط القلعة البيضاء سعادته بمظاهرة الحب من جماهير الزمالك وتلقيه آلاف الرسائل والمكالمات للاطمئنان عليه، مؤكدًا أنه وباقى لاعبى الفريق سيبذلون ما بوسعهم وسيقاتلون من أجل إسعاد هذه الجماهير العظيمة التى وصفها بـ«الداعم الأول له وللفريق وللنادى»، وطالبهم بالوقوف خلف ناديهم وعدم الانصياع وراء الشائعات والأكاذيب، موضحًا أن اللاعبين تعاهدوا على مصالحة الجماهير بالمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

وشدد «حامد» على أن مشوار الدورى مازال طويلًا، وأن التعثر فى مباراة فى بداية المشوار ليس نهاية المطاف، وأن الفريق أمامه عشرات المباريات للتعويض واستعادة توازنه من جديد محليًا وإفريقيًا، خصوصًا أن الفريق مقبل على مباراة فى غاية القوة والصعوبة أمام فريق بحجم مازيمبى، على ملعبه ووسط جمهوره، فصعوبة المباراة غير طبيعية، وسيشاهد الجميع ذلك فى المباراة.

وتابع: «لاعبو الزمالك كلهم دوليون، ولديهم خبرات كافية فى التعامل مع مثل هذه المباريات والتحديات الصعبة»، وأنه يثق فى قدرة زملائه على تخطى عقبة مازيمبى بنتيجة إيجابية.

وأوضح أن مشاركته من عدمها فى المباراة تتوقف على الاختبار الطبى، الذى سيخضع له على هامش مران الفريق الرئيسى، غدًا الجمعة، وتمنى أن يكون جاهزًا طبيًا من أجل المشاركة فى مواجهة بعد غد السبت.