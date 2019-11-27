شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تكشف تفاصيل خلاف «مؤمن» مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اتهامه بالتخلى عن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الكروى الأول، فى أزمة مرضه وعدم تحمل نفقات العلاج الخاص به.

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وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن الأهلى تحمل تكاليف علاج اللاعب حتى يتماثل للشفاء، موضحًا أن المجلس اعتمد صرف 15 ألف يورو قيمة رحلته العلاجية مؤخرًا بألمانيا.

ولفت المصدر إلى أن اللاعب حصل على 775 ألف جنيه، يوم 9 أكتوبر الماضى، كدفعة من عقده، بناء على طلب اللاعب شخصيًا، رغم أن اللاعب لا يحق له لائحيًا الحصول على هذا المبلغ لأسباب متعلقة بالتعاقد.

وأوضح المصدر أن النادى أخطر اللاعب بعدم قيده فى الموسم المقبل منذ أربعة أشهر، كإجراء روتينى وقانونى يحفظ للنادى حقه وحتى لا يتعرض المجلس للمساءلة القانونية والاتهام بإهدار المال العام. وأشار المصدر إلى أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عقد جلسة مع اللاعب، وبصحبته وكيله، أحمد يحيى، منذ أربعة أشهر، وتحديدًا فى اليوم التالى لمواجهة القمة مع الزمالك نهاية الموسم الماضى، لافتًا إلى أن «عبدالحفيظ» أخطره بأن مجلس الإدارة لن يتخلى عنه، وسيصرف له قيمة عقده المعتمد فى اتحاد الكرة، بالإضافة إلى تخصيص راتب شهرى للاعب طوال فترة علاجه، ولفت المصدر إلى أن اللاعب لا يحق له المران مع الفريق لأسباب صحية تتعلق بمرضه وليس لسبب آخر، خاصة أن تقارير طبية أشارت إلى إمكانية تفاقم المرض حال مشاركة اللاعب فى التدريبات، وهو ما تفهَّمه اللاعب خلال جلسته مع «عبدالحفيظ». وكشف المصدر عن اتصال هاتفى جمع «عبدالحفيظ» واللاعب أيضًا، منذ أيام قليلة، وجدّد خلاله «عبدالحفيظ» تأكيده للاعب بعدم التخلى عنه. وأوضح المصدر أن السبب الرئيسى فى الأزمة هو أن اللاعب يرفض الحصول على القيمة المالية المثبتة فى العقد المُسجَّل بـ«الجبلاية»، وأنه طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم، حيث اتفق عليها شفاهية مع الإدارة، ولم يتم تفعيلها فى العقد الرسمى. وأكد المصدر أن رفع اسم «مؤمن» من القائمة إجراء طبيعى فى ظل عدم مشاركته سواء محليًا أو إفريقيًا، وحتى يتمكن الأهلى من الاستفادة بقيد لاعب آخر. وشدد المصدر على أن رئيس النادى طالب قطاع الكرة بعدم الرد على ما أُثير حول عقد اللاعب ورفض الأهلى الوفاء بالتزاماته تجاه اللاعب، والسبب فى ذلك أن مبادئ الأهلى واضحة فى أنه لا يتخلى عن أبنائه، وهو ما ظهر جليًا فى الوقوف بجوار اللاعب طوال الفترة الماضية. ويُنتظر أن يجتمع «عبدالحفيظ» مع اللاعب، عقب عودة البعثة من تونس بعد مواجهة النجم الساحلى التونسى، غدًا الجمعة، فى دورى المجموعات بالبطولة الإفريقية، وذلك لاستيضاح سبب الأزمة، وما إذا كان «مؤمن» هو السبب فى إثارتها أو أن هناك مَن يحاول إشعال الفتنة والتأثير على حالة الاستقرار التى تشهدها القلعة الحمراء، ومن المنتظر تكليف خالد محمود، طبيب الفريق، بمتابعة الحالة الصحية للاعب مع الطبيب الألمانى، الذى يتولى الإشراف على حالته الصحية.