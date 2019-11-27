شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات فى السعودية بتتويج الهلال بطلًا لدورى أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مدينة «الدرعية» فى المملكة العربية السعودية احتفالات صاخبة ومثيرة للغاية، للفريق الكروى الأول بنادى الهلال، حيث نظمت الهيئة العامة للرياضة السعودية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل، احتفالية لنادى الهلال فى العاصمة السعودية «الرياض» عقب وصوله من اليابان، وسط استقبال حافل بعد التتويج بلقب دورى أبطال آسيا.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل فى مقدمة مستقبلى لاعبى الهلال لدى وصولهم إلى العاصمة السعودية «الرياض»، إلى جانب الأمير الوليد بن طلال، والعديد من أعضاء شرف نادى الهلال.

وتُوج الهلال السعودى بطلاً لمسابقة دورى أبطال آسيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أوراوا اليابانى بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب «سايتاما 2002» فى إياب النهائى. كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بالعاصمة السعودية «الرياض» انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل، ليتفوق الهلال فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلعب الهلال السعودى مع الترجى التونسى يوم 14 ديسمبر المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى قطر.

من جانبه، نشر اللاعب سالم الدوسرى فيديو له مع زميله كنو، عبر حسابه بـ«سناب شات»، إذ قال له الدوسرى بابتسامة: «على وين؟»، ورد عليه زميله كنو قائلًا: «على الدرعية».. وأعاد السؤال مرة أخرى ورد كنو: «على الآسيوية.. العالمية».