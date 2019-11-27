 مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم على ملعب "الأنفيلد"، في أطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

حيث أعلن يورجن كلوب عن تشكيل الريدز في مواجهة الليلة وجاء كالأتي :- حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : أندري روبيرتسون - فان دايك - لوفرين - جوزيف غوميز. خط الوسط : ميلنر - فابينيو -هندرسون. خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - محمد صلاح. Advertisements بينما جاء تشكيل نابولي بقيادة كارلو أنشيلوتي كالأتي :- حراسة المرمى : أليكس ميريت. خط الدفاع : كوليبالي - مانولاس - نيكولا ماكسيموفيتش. خط الوسط : ماريو روي - بيوتر زيلينكسي - آلان لوريرو - فبيان رويز - جيوفاني دي لورينزو. خط الهجوم : مارتينيز - هيرفينغ لوزانو. ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن ضيفه نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم .. بث مباشر Watch live video from f7imt666 on www.twitch.tv

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